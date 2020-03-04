Самая красивая женщина в мире очаровала мужчин фото без бюстгальтера



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23-летняя топ-модель позировала в пустых апартаментах в Париже instagram.com/bellahadid/

Супермодель представила очень откровенный образ

Самая красивая женщина планеты топ-модель Белла Хадид принимает участие в показах в рамках Недели моды в Париже. Белла так часто бывает в столице Франции, что задумалась о покупке там недвижимости. Красотка сделала селфи в зеркале пустой квартиры. «Думаю, пришло время инвестировать в апартаменты в Париже», — поделилась звезда.

Поклонники Хадид пришли в восторг от ее сексуального образа и хороших новостей. «Вы определенно можете себе это позволить», «Боже, какая талия», «Ты прекрасна, богиня», — написали фолловеры звезды.