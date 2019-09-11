Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Американская модель и бизнесвумен умеет удивлять

22-летняя Кайли Дженнер представила первый «горячий» снимок с 28-летним Трэвисом Скоттом из их фотосессии для журнала Playboy.

На фото юная миллиардерша из списка Forbes стоит в обнимку с возлюбленным под пышным деревом. Из одежды на Кайли – только ковбойская шляпа молочно-белого оттенка. Она лицом прижалась к груди Трэвиса и приняла позу, которая подчеркнула ее роскошные подтянутые ягодицы.

На Скотта надеты голубые джинсы, а шею украшает толстая серебряная цепочка. Он нежно обнимает Дженнер за плечи и прижимается к ней щекой.