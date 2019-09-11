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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Американская модель и бизнесвумен умеет удивлять

    22-летняя Кайли Дженнер представила первый «горячий» снимок с 28-летним Трэвисом Скоттом из их фотосессии для журнала Playboy.

    На фото юная миллиардерша из списка Forbes стоит в обнимку с возлюбленным под пышным деревом. Из одежды на Кайли – только ковбойская шляпа молочно-белого оттенка. Она лицом прижалась к груди Трэвиса и приняла позу, которая подчеркнула ее роскошные подтянутые ягодицы.

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    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
    Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)

    На Скотта надеты голубые джинсы, а шею украшает толстая серебряная цепочка. Он нежно обнимает Дженнер за плечи и прижимается к ней щекой.

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