Самая молодая миллиардерша обнажилась ради бойфренда (фото)
Кайли Дженнер
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Американская модель и бизнесвумен умеет удивлять
22-летняя Кайли Дженнер представила первый «горячий» снимок с 28-летним Трэвисом Скоттом из их фотосессии для журнала Playboy.
На фото юная миллиардерша из списка Forbes стоит в обнимку с возлюбленным под пышным деревом. Из одежды на Кайли – только ковбойская шляпа молочно-белого оттенка. Она лицом прижалась к груди Трэвиса и приняла позу, которая подчеркнула ее роскошные подтянутые ягодицы.
На Скотта надеты голубые джинсы, а шею украшает толстая серебряная цепочка. Он нежно обнимает Дженнер за плечи и прижимается к ней щекой.