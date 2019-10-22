Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner/
Звезда побаловала поклонников горячими снимками
22-летняя Кайли Дженнер устроила себе роскошный отпуск вместе с подругой. Звезда реалити-шоу после недавнего расставания с рэпером Трэвисом Скоттом уехала из Лос-Анджелеса. Вместе с ней на отдыхе находится ее подруга – инстадива Айрис Палмер. Девушки показали, как проводят свои дни в закрытом клубе для отдыха. Они соблазнительно позировали возле бассейна, около зеленой поляны и леса.
Для ярких снимков Дженнер примерила розовое бикини. Она распустила длинные волосы и надела солнцезащитные очки с оранжевыми стеклами. «Побег», - подписала фотографию Кайли.