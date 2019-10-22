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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда побаловала поклонников горячими снимками

    22-летняя Кайли Дженнер устроила себе роскошный отпуск вместе с подругой. Звезда реалити-шоу после недавнего расставания с рэпером Трэвисом Скоттом уехала из Лос-Анджелеса. Вместе с ней на отдыхе находится ее подруга – инстадива Айрис Палмер. Девушки показали, как проводят свои дни в закрытом клубе для отдыха. Они соблазнительно позировали возле бассейна, около зеленой поляны и леса.

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    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини
    Самая молодая миллиардерша показала пышные формы в крошечном бикини

    Для ярких снимков Дженнер примерила розовое бикини. Она распустила длинные волосы и надела солнцезащитные очки с оранжевыми стеклами. «Побег», - подписала фотографию Кайли.

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