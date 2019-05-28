Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами



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Кайли Дженнер с дочерью

Кайли зарегистрировала дочь, как товарный знак

Недавно 21-летняя Кайли Дженнер в видеоблоге рассказала о гастрономических предпочтениях своей годовалой малышки Сторми. Речь зашла о японской кухне, и Кайли заявила, что ее дочь очень любит некоторые блюда.

«Сторми любит суши… Не кормлю ее сырой пищей. Она просто любит эдамамэ. Съедает всю тарелку, а еще может съесть целую порцию риса с соевым соусом», - сказала Кайли.

Младшая сестра Ким Кардашьян уже задумалась на тем, как привлечь дочь к новому бизнес-проекту. Согласно информации TMZ, в середине мая Кайли подала документы на регистрацию товарного знака Kylie Baby. Предположительно, она собирается продавать детскую мебель, товары для детей и мам.