  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами

    • Розсилка
    Кайли Дженнер с дочерью - Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Кайли Дженнер с дочерью

    Кайли зарегистрировала дочь, как товарный знак

    Недавно 21-летняя Кайли Дженнер в видеоблоге рассказала о гастрономических предпочтениях своей годовалой малышки Сторми. Речь зашла о японской кухне, и Кайли заявила, что ее дочь очень любит некоторые блюда.

    «Сторми любит суши… Не кормлю ее сырой пищей. Она просто любит эдамамэ. Съедает всю тарелку, а еще может съесть целую порцию риса с соевым соусом», - сказала Кайли.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами

    Младшая сестра Ким Кардашьян уже задумалась на тем, как привлечь дочь к новому бизнес-проекту. Согласно информации TMZ, в середине мая Кайли подала документы на регистрацию товарного знака Kylie Baby. Предположительно, она собирается продавать детскую мебель, товары для детей и мам.

     Читайте также: Потап подарил Насте Каменских самолет. Певица не смогла сдержать страсть к мужу (видео)
    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ