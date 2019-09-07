«Сами валимся со смеху»: Театр Александра Меламуда покажет музыкальную комедию «Весна для Гитлера»



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В представлении задействован звездный актерский состав

21 сентября в 19:00 в Октябрьском дворце состоится премьера музыкальной комедии антрепризного Театра Александра Меламуда «Весна для Гитлера».

«Это будет совершенно потрясающий спектакль – очень музыкальный, очень смешной. Нам невероятно тяжело репетировать на самом деле, потому что мы сами читаем текст и валимся со смеху», - говорит Александр Меламуд о новой постановке.

История разворачивается вокруг разорившегося продюсера. Потерпев немало неудач, он решает запланировать свое фиаско.

Вместе со своим партнером продюсер привлекает инвесторов для заведомо провального спектакля. Что из всего этого вышло и при чем тут Гитлер, - вы узнаете, побывав на этом фееричном комедийном спектакле.

Звездный актерский состав: Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Остап Ступка, Людмила Смородина, Мирослава Филиппович, Вячеслав Никоноров. Режиссер: Семен Горов. Музыкальное сопровождение: бэнд под управлением Андрея Соловьева.