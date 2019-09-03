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    Шоу-биз

    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)

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    Джефф Безос и Лорен Санчес - Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Джефф Безос и Лорен Санчес

    В январе этого года основатель Amazon объявил о разводе с супругой Маккензи, в браке с которой прожил 25 лет

    55-летний Джефф Безос и его 49-летняя возлюбленная Лорен Санчес путешествуют по курортным городам Европы. На днях влюбленные прибыли на яхте в Венецию, где сейчас проходит ежегодный кинофестиваль.

    Накануне звездная пара попала в объективы репортеров во время прогулки по городу. Влюбленные, с лиц которых не сходила улыбка, отправились на шопинг. На протяжении всей прогулки их сопровождала охрана.

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    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Лорен Санчес
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)
    Самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с любовницей заметили в Венеции (фото)

    Напомним, что об отношениях Санчес и Безоса впервые заговорили в январе этого года, когда основатель Amazon объявил о разводе с супругой Маккензи, в браке с которой прожил 25 лет. Поговаривали, что причиной расставания супругов стало именно увлечение Джеффа Лорен. Первое время Санчес и Безос не афишировали свои отношения, однако после того как они оба официально оформили развод, стали активно появляться на публике вместе.

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    Amazon новости
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