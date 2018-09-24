Самые яркие группы всех сезонов «Х-фактор». Кто они?



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Какие самые яркие группы принимали участие в украинской версии «Х-фактор» –

«The Hypnotunez»

Парни из «The Hypnotunez» познакомили многих украинских зрителей с джазом и свингом. На кастинге «Х-фактор»-7 они произвели фурор своей авторской песней и получили Золотую кнопку от Юлии Саниной. Судья так прикипела душой к музыкантам, что пообещала сделать все, чтобы они прошли в прямые эфиры «Х-фактор»-7. И у нее получилось! «The Hypnotunez» стали джокерами седьмого сезона! Впервые на сцене проекта заиграли композиции в жанрах shout-swing, jazzpunk и swingcore.

Ребята впечатляли зрителей из эфира в эфир и навсегда остались в сердцах поклонников шоу. Конечно, «The Hypnotunez» по праву являются одной из самых ярких групп на «Х-фактор»!

«Epolets»

Группа «Epolets» однозначно запомнилась поклонникам «Х-фактор» харизмой и стилем. Каждое свое выступление на проекте парни превращали в рок-шоу, чем и покоряли украинцев на протяжении пяти прямых эфиров. Уход музыкантов был невероятно драматичным и заставил плакать не только зрительниц, но и участников шоу. Слезы на глазах были даже у наставника группы – Андрея Хлывнюка. Благодаря своей уникальности «Epolets» заслужили место среди самых ярких коллективов.

«Detach»

«Detach» стал первым рок-бендом в истории проекта, который прошел в суперфинал «Х-фактор». Рокеры сломали представление об участии в талант-шоу и продолжали «гнуть свою линию» во время прямых эфиров «Х-фактор»-7. Музыканты удивляли кавер-версиями известных поп-хитов, и даже Ани Лорак зазвучала по-роковому.

Более того, на одном из прямых эфиров парни решили пойти против правил и, никому не сказав, исполнили совершенно другую композицию, чем было запланировано по сценарию. За рок на талант-шоу они и попали в топ самых ярких групп на проекте.

«Клей Угрюмого»

Неугомонные ребята из группы «Клей Угрюмого» стали открытием четвертого сезона «Х-фактор». На кастинге парни исполнили кавер на песню «Он тебя целует» группы «Руки вверх». Самая веселая группа сезона радовала зрителей на протяжении трех прямых эфиров.

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