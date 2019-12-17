Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел



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Феликс Чельберг признался, что устал от выпуска роликов

Блогер признался, что чувствует себя очень уставшим и скоро сделает перерыв в своем творчестве

Шведский видеоблогер Феликс Чельберг, он же PewDiePie, известный тем, что долгое время являлся самым популярным автором на YouTube, в своем выпуске от 15 декабря заявил, что устал от видеохостинга и собирается «отдохнуть» от него в начале 2020 года. Поклонники считают, что виной всему - тяготы семейной жизни, которые свалились на блогера этим летом.

Блогер признался, что чувствует себя очень уставшим и скоро сделает перерыв в своем творчестве, какое-то время новые видео перестанут появляться на его канале. Также 30-летний мужчина предвидел, что скоро ему вообще может стать скучно на YouTube, так как сайт «закручивает гайки» и начинает удалять ролики, в которых усматривает скрытые нападки. В частности, речь идет об оскорблениях людей по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и прочих скользких темах. Таким образом, блогерам остается все меньше поля для острот и споров, и далеко не один Феликс негодует по этому поводу.