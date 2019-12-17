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    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел

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    <p>Феликс Чельберг признался, что устал от выпуска роликов</p> <div></div> - Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел

    Феликс Чельберг признался, что устал от выпуска роликов

    Блогер признался, что чувствует себя очень уставшим и скоро сделает перерыв в своем творчестве

    Шведский видеоблогер Феликс Чельберг, он же PewDiePie, известный тем, что долгое время являлся самым популярным автором на YouTube, в своем выпуске от 15 декабря заявил, что устал от видеохостинга и собирается «отдохнуть» от него в начале 2020 года. Поклонники считают, что виной всему - тяготы семейной жизни, которые свалились на блогера этим летом.

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    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел
    Самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел

     Блогер признался, что чувствует себя очень уставшим и скоро сделает перерыв в своем творчестве, какое-то время новые видео перестанут появляться на его канале. Также 30-летний мужчина предвидел, что скоро ему вообще может стать скучно на YouTube, так как сайт «закручивает гайки» и начинает удалять ролики, в которых усматривает скрытые нападки. В частности, речь идет об оскорблениях людей по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и прочих скользких темах. Таким образом, блогерам остается все меньше поля для острот и споров, и далеко не один Феликс негодует по этому поводу.

     

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