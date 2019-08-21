Самый популярный пользователь Tinder нашел девушку без помощи приложения: фото знойного красавчика



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Британец Стефан-Пьер Томлин, которого хотели позвать на свидание сотни женщин, в итоге обошелся без сайта знакомств

Британский мужчина-модель Стефан-Пьер Томлин, которого называют самым популярным пользователем приложения для знакомств Tinder, нашел себе девушку. Причем познакомились они не с помощью Интернет-сервиса, а в реальной жизни, пишет Mirror.

29-летний красавчик начал встречаться с 27-летней певицей Наташей Бун, участницей шоу талантов X Factor. Не менее двадцати женщин в день отмечали в Tinder, что хотели бы встретиться с ним (его даже прозвали «Мистер Тиндер»), но завидный жених нашел свою любовь по старинке. С девушкой его мечты он познакомился на вечеринке у друга.

Молодой человек отметил, что между ним и девушкой произошла мгновенная любовная химия. Они быстро съехались и сейчас живут вместе.

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