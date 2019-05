«Евровидение-2019»: после двух полуфиналов букмекеры изменили свои прогнозы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победителем песенного конкурса могут стать конкурсанты из Нидерландов, Австралии и Швеции

Полуфиналы международного песенного конкурса «Евровидения-2019», которые состоялись 14 и 16 мая были настолько яркими, что прогнозы букмекеров изменились.

Главный фаворит«Евровидения-2019», Дункан Лоуренс, представляющий Нидерланды, выступил очень убедительно и оторвался от конкурентов, по мнению букмекеров, на недосягаемое расстояние.

Перед началом конкурса вероятность его победы оценивалась в 21%, в то время как ближайшему преследователю давали 15%. Сейчас же Лоуренс имеет 43%, с отрывом на 31 пункт от следующего по рейтингу участника.

Швед Джон Лундвик остался в тройке, но со второй позиции его вытеснила представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, ранее занимавшая лишь 9-е место в рейтинге претендентов. Вот кто использовал свой шанс по полной. Как уже можно было посчитать, вероятность победы Кейт 12%. У Лундвика теперь скромные 8%.

Россиянин Сергей Лазарев с 4-го рухнул на 7-е место в списке, вместо 9% шансов на победу теперь у него 5%. Но хуже всего французу Билалу Ассани, который до старта конкурса был в первой тройке и получил кредит доверия в 12%.

Первая десятка претендентов на победу в финале Евровидения теперь выглядит так:

1. Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43%

2. Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%

3. Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%

4. Швейцария — Лука Хенни She Got Me - 6%

5. Азербайджан — Чингиз, Truth - 5%

6. Италия — Мамуд, Soldi - 5%

7. Россия — Сергей Лазарев, Scream - 5%

8. Исландия — Hatari, Hatri mun sigra - 3%.

9. Франция — Билал Ассани, Roi - 3%

10. Норвегия — KEiiNO - Spirit in the Sky- 2%.

Напомним, что уже завтра вечером в Тель-Авиве пройдет финал международного песенного конкурса и поклонники «Евровидения-2019» узнают, кто же станет обладателем хрустального микрофона.

Кроме этого, в гранд-финале меломанов и поклонников конкурса «Евровидение-2019» ждет несколько сюрпризов, одним из которых станет выступление поп-идола Мадонны.

Как сообщает пресс-служба конкурса, Мадонна споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.





Джерело: Комсомольска Правда в Украине