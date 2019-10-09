Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях



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Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos/

Знаменитость отметила, что не стоит соревноваться с мужчиной

Экс «Виа Гра» Санта Димопулос решила помочь своим поклонницам бесценными советами. На странице в Инстаграме Санта посвятила новый пост вопросом своих пидписниць, а именно - как сохранить отношения, любовь и страсть.

«Чтобы сохранить любовь - нужно ее выращивать каждый день, не забывать хорошее, не помнить плохое, прощать, благодарить, целовать, обнимать, быть другом, заботиться, сопереживать, поддерживать, делать все вышеперечисленное для себя, но вместе», - посоветовала Димопулос.

Также знаменитость отметила, что никогда не нужно соревноваться с мужчиной в чем-и доказывать свое превосходство и правоту.

«Вы партнеры, не забывайте об этом. Это не всегда легко, но это залог крепкой и счастливой семьи», - дала совет Санта.