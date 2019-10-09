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    Шоу-биз

    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>Фото: instagram.com/santadimopulos/</p> - Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях

    Санта Димопулос

    Фото: instagram.com/santadimopulos/

    Знаменитость отметила, что не стоит соревноваться с мужчиной

    Экс «Виа Гра» Санта Димопулос решила помочь своим поклонницам бесценными советами. На странице в Инстаграме Санта посвятила новый пост вопросом своих пидписниць, а именно - как сохранить отношения, любовь и страсть.

    «Чтобы сохранить любовь - нужно ее выращивать каждый день, не забывать хорошее, не помнить плохое, прощать, благодарить, целовать, обнимать, быть другом, заботиться, сопереживать, поддерживать, делать все вышеперечисленное для себя, но вместе», - посоветовала Димопулос.

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    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях
    Санта Димопулос рассказала, как сохранить страсть в отношениях

    Также знаменитость отметила, что никогда не нужно соревноваться с мужчиной в чем-и доказывать свое превосходство и правоту.

    «Вы партнеры, не забывайте об этом. Это не всегда легко, но это залог крепкой и счастливой семьи», - дала совет Санта.

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