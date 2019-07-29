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    Шоу-биз

    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>instagram.com/santadimopulos/</p> - Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности

    Санта Димопулос

    instagram.com/santadimopulos/

    Певица посетила театр в Монте-Карло

    Беременная экс-«Виа Гра» Санта Димопулос активно проводит время на Лазурном побережье Франции.

    32-летняя певица на своей странице в Instagram разместила серию фотографий, на которых позирует в обтягивающих платья нюдового оттенка в роскошном отеле.

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    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    Санта Димопулос в обтягивающем платье засветила живот на последнем месяце беременности
    instagram.com/santadimopulos/

    «Еще один прекрасный вечер в копилку моих воспоминаний. История любви Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Спасибо, мои дорогие за эмоции», - подписала снимки звезда.

    На снимках Санта, которая находится на последних неделях беременности, демонстрирует довольно большой живот.

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