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    Шоу-биз

    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>Фото: instagram.com/santadimopulos/</p> - Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку

    Санта Димопулос

    Фото: instagram.com/santadimopulos/

    Певица до сих пор не показывает лицо второго ребенка

    Бывшая участница группы «ВиаГра» Санта Димопулос показала трогательное фото с ребенком.

    На странице в Instagram Димопулос опубликовала редкое фото с новорожденной дочкой, однако лицо малышки она до сих пор не показывает. В кадре звезда нежно обнимает ребенка и выглядит счастливой.

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    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку
    Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку

    «Моя булочка», - мило подписала фото певица.

    Кстати, мы не только видим новорожденную дочь Санты Димопулос со спины, но и не знаем имени ребенка. В комментариях артистки подписчики спрашивают об имени дочери, однако звезда не дает ответа.

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