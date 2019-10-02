Санта Димопулос в вышиванке показала новорожденную дочку



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Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos/

Певица до сих пор не показывает лицо второго ребенка

Бывшая участница группы «ВиаГра» Санта Димопулос показала трогательное фото с ребенком.

На странице в Instagram Димопулос опубликовала редкое фото с новорожденной дочкой, однако лицо малышки она до сих пор не показывает. В кадре звезда нежно обнимает ребенка и выглядит счастливой.

«Моя булочка», - мило подписала фото певица.

Кстати, мы не только видим новорожденную дочь Санты Димопулос со спины, но и не знаем имени ребенка. В комментариях артистки подписчики спрашивают об имени дочери, однако звезда не дает ответа.

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