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    Шоу-биз

    Сценарист «Симпсонов» рассказал о судьбе отношений Гомера и Мардж

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    Сценарист «Симпсонов» рассказал о судьбе отношений Гомера и Мардж

    В главной семейной паре культового мультсериала никогда не будет измен и драк, заявил Майк Рейсс

    Сценарист мультипликационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс в беседе со СМИ рассказал о наличии запретных тем в шоу и о том, почему сериал даже спустя 30 лет после своего начала остается популярным. Он также раскрыл, чего никогда не произойдет между главными героями — Гомером и Мардж.

    «Мы никогда не допустим, чтобы в браке Гомера и Мардж случилась измена. И не могу себе представить, чтобы, например, Гомер ударил Мардж», — рассказал он.

    Майк Рейсс также рассказал, что табу для сценаристов также являются шутки на тему стрельбы в школах и колледжах, поскольку это достаточно острый вопрос для США.

    По мнению Рейсса, зритель может включить абсолютно любой эпизод сериала и не понять, в каком году он вышел. Успех «Симпсонов», которые выходят на экраны с 1989 года, он объяснил любовью зрителей к семейным шоу.

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