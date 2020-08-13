Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной



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Ирина Бережная

Широкой аудитории Бережная стала известна благодаря участию в популярных телевизионных проектах «Танцы со звездами – 2»

Сегодня исполнилось бы 40 лет народной депутатке VI и VII созывов от Партии регионов, одной из ключевых спикеров партии по теме евроинтеграции Ирине Бережной, которая два года назад погибла в Хорватии в ДТП.

Ирина Родилась в Луганске. В 2002 году окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Т.Шевченко по специальности правоведение. В 2009 году - Национальную академию управления при президенте Украины по специальности государственное управление.

Карьера. По окончании вуза работала стажером нотариуса в Киеве. В 2004-м стала заместителем директора по правовым вопросам ООО Юридическая фирма Астрая-Сервис. В том же году зарегистрировала частную нотариальную деятельность. Ее нотариальная контора в 2008 году получила профессиональную награду European quality Европейской бизнес-ассоциации (г. Оксфорд, Великобритания). До ноября 2007-го была частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

На внеочередных парламентских выборах 2007 года стала народным депутатом Украины от Партии регионов (№151 в избирательном списке). Член комитета Верховной Рады по вопросам правосудия. Занимается вопросами законодательного реформирования нотариата, судебной системы, корпоративного права, вопросами евроинтеграции, конституционной реформы. .

2012-2014 гг. - народный депутат VII созыва от Партии регионов. Выиграла выборы в одномандатном округе №169 (Харьковская область). Первый заместитель главы комитета ВР по вопросам европейской интеграции. Член специальной комиссии ВР по вопросам приватизации. Член Партии регионов.

16 января 2014 года голосовала за «диктаторские законы» - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

Широкой аудитории Бережная стала известна благодаря участию в популярных телевизионных проектах «Танцы со звездами – 2» и «Танцы со звездами. Лига чемпионов» (весна и осень 2007-го, канал 1+1). В качестве официального нотариуса проекта она удостоверяла результаты голосования телезрителей.

5 августа 2017 года ночью в 01:30 на автостраде между населенными пунктами Масленица и Поседарье в результате дорожно-транспортного происшествия Ирина Бережная и 38-летний водитель, гражданин Болгарии, погибли на месте. Дочь Ирины Бережной получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле и была пристегнута.