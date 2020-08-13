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    Шоу-биз

    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной

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    Ирина Бережная - Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Ирина Бережная

    Широкой аудитории Бережная стала известна благодаря участию в популярных телевизионных проектах «Танцы со звездами – 2»

    Сегодня исполнилось бы 40 лет народной депутатке VI и VII созывов от Партии регионов, одной из ключевых спикеров партии по теме евроинтеграции Ирине Бережной, которая два года назад погибла в Хорватии в ДТП.

    Ирина Родилась в Луганске. В 2002 году окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Т.Шевченко по специальности правоведение. В 2009 году - Национальную академию управления при президенте Украины по специальности государственное управление.

    Карьера. По окончании вуза работала стажером нотариуса в Киеве. В 2004-м стала заместителем директора по правовым вопросам ООО Юридическая фирма Астрая-Сервис. В том же году зарегистрировала частную нотариальную деятельность. Ее нотариальная контора в 2008 году получила профессиональную награду European quality Европейской бизнес-ассоциации (г. Оксфорд, Великобритания). До ноября 2007-го была частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

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    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной
    Сегодня исполнилось бы 40 лет Ирине Бережной

    На внеочередных парламентских выборах 2007 года стала народным депутатом Украины от Партии регионов (№151 в избирательном списке). Член комитета Верховной Рады по вопросам правосудия. Занимается вопросами законодательного реформирования нотариата, судебной системы, корпоративного права, вопросами евроинтеграции, конституционной реформы. .

    2012-2014 гг. - народный депутат VII созыва от Партии регионов. Выиграла выборы в одномандатном округе №169 (Харьковская область). Первый заместитель главы комитета ВР по вопросам европейской интеграции. Член специальной комиссии ВР по вопросам приватизации. Член Партии регионов.

    16 января 2014 года голосовала за «диктаторские законы» - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

    Широкой аудитории Бережная стала известна благодаря участию в популярных телевизионных проектах «Танцы со звездами – 2» и «Танцы со звездами. Лига чемпионов» (весна и осень 2007-го, канал 1+1). В качестве официального нотариуса проекта она удостоверяла результаты голосования телезрителей.

    5 августа 2017 года ночью в 01:30 на автостраде между населенными пунктами Масленица и Поседарье в результате дорожно-транспортного происшествия Ирина Бережная и 38-летний водитель, гражданин Болгарии, погибли на месте. Дочь Ирины Бережной получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле и была пристегнута.

    Партия регионов депутат новости
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