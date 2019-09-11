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    Шоу-биз

    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>instagram.com/santadimopulos/</p> - Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности

    Санта Димопулос

    instagram.com/santadimopulos/

    Артистку предупредили, что если роды не начнутся на этой неделе, то их придется вызывать в больнице

    32-летняя Санта Димопулос беспокоится, что ее будущий малыш никак не хочет появляться на свет. Если у беременной звезды не начнутся схватки в ближайшие несколько дней, ей будут делать искусственные роды.

    «Ребенок с каждым днем все больше, и не думает выходить. Я, конечно, понимаю, что у меня в животе комфортно, но пора и честь знать! Чувствую себя уже не просто слоном, а слоном, который съел другого слона!» – высказалась Димопулос в Инстаграме.

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    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности
    Секс не помогает: экс-«Виа Гра» пытается вызвать роды на последней недели беременности

    Врач предупредил артистку, что если роды не начнутся на этой неделе, то их придется вызывать в больнице. Санта очень этого не хочет и пытается спровоцировать роды в домашних условиях.

    «Чтобы ускорить роды, мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и по ступенькам ускоренным темпом. Слышала еще такое: заниматься сексом (не помогает), мыть полы (не хочу), много ходить (не могу), понервничать (не получается)», – рассказала звезда.

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