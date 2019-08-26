Сексуальная Димопулос засветила беременный живот в микробикини



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Санта Димопулос

Экс-«ВиаГра» радует поклонников откровенными снимками

Бывшая певица Санта Димопулос приближается к тому великому дню, когда станет мамой "в квадрате". Последние недели своей второй беременности Красотка доходжуе в Монако и о пляжное досуга не забывает.

Жена бизнесмена Игоря Кучеренко показала себя в купальнике, а еще рассказала, как воспринял новость о будущем брата или сестру ее первенец.

«Реакция Дени на новость о грядущем пополнении в семье: «Я ждал этого 10 лет», - поделилась Санта.

По словам женщины, тем не менее, сына интересует, любить она второго ребенка больше него, проводить с ней все время.

«Я мягко объясняю, что ребенок без внимания и ухода не выживет, дело не в количестве любви, а в том, что ты уже взрослый и можешь ухаживать за собой, постоять за себя, а маленький не может, он постоянно нуждается мамы и ее уходе. Ты любимый первенец и будешь помогать мне справиться с этой задачей. Я рассказываю ему, как малыш растет, мы вместе покупаем подарки и все необходимое, планируем, как будем гулять, купать и тому подобное. Такая постановка вещей его устраивает», - рассказала Димопулос.