Селена Гомес повторила легендарный образ Дженнифер Энистон из комедии



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Селена Гомес

Звезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

26-летняя поп-звезда Селена Гомес привлекла внимание журналистов своим новым выходом. Папарацци застали певицу на прогулке с подругами в Калифорнии.

Селена появилась на улицах Лос-Анджелеса в черном комбинезоне и белой футболке. Образ в стиле 90-х дополнили солнцезащитные очки с овальной оправой, косы и бейсболка, надетая козырьком назад. Идею наряда Гомес позаимствовала у своего кумира – 50-летней Дженнифер Энистон.

В похожих вещах актриса снималась в одной из сцен фильма «Портрет совершенства» (Picture Perfect) 1997 года. По сюжету героиня Энистон – сотрудница рекламного агентства, которая придумывает хитрый план для продвижения по карьерной лестнице.

В образе из комедии Селена сходила на воскресную церковную службу, а затем зашла перекусить в один из местных ресторанов.