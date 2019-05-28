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    Шоу-биз

    Селена Гомес повторила легендарный образ Дженнифер Энистон из комедии

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    Селена Гомес - Селена Гомес повторила легендарный образ Дженнифер Энистон из комедии
    Селена Гомес

    Звезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

    26-летняя поп-звезда Селена Гомес привлекла внимание журналистов своим новым выходом. Папарацци застали певицу на прогулке с подругами в Калифорнии.

    Селена появилась на улицах Лос-Анджелеса в черном комбинезоне и белой футболке. Образ в стиле 90-х дополнили солнцезащитные очки с овальной оправой, косы и бейсболка, надетая козырьком назад. Идею наряда Гомес позаимствовала у своего кумира – 50-летней Дженнифер Энистон.

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    В похожих вещах актриса снималась в одной из сцен фильма «Портрет совершенства» (Picture Perfect) 1997 года. По сюжету героиня Энистон – сотрудница рекламного агентства, которая придумывает хитрый план для продвижения по карьерной лестнице.

    В образе из комедии Селена сходила на воскресную церковную службу, а затем зашла перекусить в один из местных ресторанов.

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