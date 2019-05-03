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    Шоу-биз

    Селена Гомес представила модель бикини, которая скрывает шрам после пересадки почки

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    Селена Гомес представила модель бикини, которая скрывает шрам после пересадки почки

    Звезда сама разработала дизайн одной из моделей

    25-летняя американская певица Селена Гомес совместно со своей лучшей подругой, дизайнером Терезой Мингус представила коллекцию купальников Selena x Krahs Swim. Тереза выпускает модели, которые, по ее словам, подходят женщинам всех форм и размеров, причем, все они продаются по доступной цене (от 39,99 до 69,99 долларов).

    Звезда, которая приняла участие в рекламной фотосессии, сама разработала дизайн одной из моделей, чтобы скрыть свой шрам, оставшейся после операции по пересадке почки. В этом бикини, как рассказала Гомес, трусики отличаются завышенной талией и поясом. Такая модель купальника позволяет ей чувствовать себя более комфортно на пляже.

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    Селена Гомес представила модель бикини, которая скрывает шрам после пересадки почки
    Селена Гомес представила модель бикини, которая скрывает шрам после пересадки почки
    Селена Гомес представила модель бикини, которая скрывает шрам после пересадки почки
    Селена Гомес представила модель бикини, которая скрывает шрам после пересадки почки
    Селена Гомес представила модель бикини, которая скрывает шрам после пересадки почки

    «Я действительно хорошо провела время, работая над коллекцией. Это было весело. Мне, как вы знаете, пересадили почку, и теперь мне нравятся купальные костюмы с высокой талией. Каждая женщина хочет чувствовать себя сексуальной. Каждая женщина хочет чувствовать себя уверенно и красиво», - сказала Гомес.

    В преддверии запуска Krahs Swim Селена опубликовала милое послание своей подруге в Instagram.

    «Я познакомилась с Терезой пять лет назад. Мы работали вместе и стали лучшими подругами. Она научила меня смотреть на жизнь весело и беззаботно. Она показала мне, как быть сильной и бесстрашной женщиной. Она красивая, добрая и умная. Я видела, как ты исполняешь мечты. Я люблю тебя и очень горжусь тобой», - добавила популярная певица.

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