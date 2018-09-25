  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Селена Гомес прокомментировала свой уход из соцсетей

    • Розсилка
    Селена Гомес прокомментировала свой уход из соцсетей

    Певица написала обращение в соцсети

    26-летняя американская поп-звезда Селена Гомес снова решила сделать паузу и не пользоваться соцсетями. О своем решении певица сообщила на странице в Instagram, написав эмоциональное сообщение, объясняющее ее желание:

    «Веселое настроение. (Смотрела на себя в зеркало, как идиотка!) Новость: делаю перерыв в социальных сетях. Еще раз. Я благодарна соцсетям за возможность быть услышанной, но я также хочу сделать шаг назад и жить настоящим моментом. Нужно немного доброты и поддержки! Просто помните - негативные комментарии могут навредить чувством любого человека», - написала Селена

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

    «Скотч» рекомендует: На удачу. Украинский футболист умылся собственной слюной перед матчем в Лиге Европы

    Джерело: segodnya.ua

    певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ