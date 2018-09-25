Селена Гомес прокомментировала свой уход из соцсетей



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Певица написала обращение в соцсети

26-летняя американская поп-звезда Селена Гомес снова решила сделать паузу и не пользоваться соцсетями. О своем решении певица сообщила на странице в Instagram, написав эмоциональное сообщение, объясняющее ее желание:

«Веселое настроение. (Смотрела на себя в зеркало, как идиотка!) Новость: делаю перерыв в социальных сетях. Еще раз. Я благодарна соцсетям за возможность быть услышанной, но я также хочу сделать шаг назад и жить настоящим моментом. Нужно немного доброты и поддержки! Просто помните - негативные комментарии могут навредить чувством любого человека», - написала Селена

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 23 Сен 2018 в 4:37 PDT

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Джерело: segodnya.ua