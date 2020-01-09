Модель Victoria's Secret показала пикантные фото
Не зря девушка оказалась среди рядов Victoria's Secret!
Популярная британская модель Алексина Грэм взбудоражила сеть горячими фото, на которых трудно не заметить роскошные формы звезды.
29-летняя английская модель и ангел Victoria's Secret Алексина Грэм активно ведет страницу в соцсети Instagram, где у нее более 690 тыс. подписчиков.
Новенькая с ангельскими крыльями имеет довольно эффектную фигуру, которую не стесняется демонстрировать даже без одежды.
Часто рыжая бестия публикует действительно откровенные снимки, собирая шквал комплиментов. Это подтверждают и недавние снимки Алексин для VS.
Алексина Грэм родилась в английском городе Уэрксоп в графстве Ноттингемшир. Прежде чем посвятить себя модельному бизнесу, Алексина ходила в балетную школу в родном Уэрксопе.
Огненные пряди Алексины Грэм сегодня — ее уникальная изюминка среди «ангелов» Victoria’s Secret. А вот в детстве сверстники дразнили Алексину из-за цвета волос.
Грэм начала карьеру модели в 18 лет. Так, в 2008 году она стала одной из победительниц модельного конкурса Ford. После чего сразу же заключила контракт с косметическим брендом Maybelline и появилась на рекламной страничке в Another Magazine.
Алексине удалось буквально со старта ярко заявить о себе и стремительно ворваться в модельный бизнес.