Модель Victoria's Secret показала пикантные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/alexinagraham

Не зря девушка оказалась среди рядов Victoria's Secret!

Популярная британская модель Алексина Грэм взбудоражила сеть горячими фото, на которых трудно не заметить роскошные формы звезды.

29-летняя английская модель и ангел Victoria's Secret Алексина Грэм активно ведет страницу в соцсети Instagram, где у нее более 690 тыс. подписчиков.

Новенькая с ангельскими крыльями имеет довольно эффектную фигуру, которую не стесняется демонстрировать даже без одежды.

Часто рыжая бестия публикует действительно откровенные снимки, собирая шквал комплиментов. Это подтверждают и недавние снимки Алексин для VS.

Алексина Грэм родилась в английском городе Уэрксоп в графстве Ноттингемшир. Прежде чем посвятить себя модельному бизнесу, Алексина ходила в балетную школу в родном Уэрксопе.

Огненные пряди Алексины Грэм сегодня — ее уникальная изюминка среди «ангелов» Victoria’s Secret. А вот в детстве сверстники дразнили Алексину из-за цвета волос.

Грэм начала карьеру модели в 18 лет. Так, в 2008 году она стала одной из победительниц модельного конкурса Ford. После чего сразу же заключила контракт с косметическим брендом Maybelline и появилась на рекламной страничке в Another Magazine.

Алексине удалось буквально со старта ярко заявить о себе и стремительно ворваться в модельный бизнес.