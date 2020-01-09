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    Фото

    Модель Victoria's Secret показала пикантные фото

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    Модель Victoria's Secret показала пикантные фото
    instagram.com/alexinagraham

    Не зря девушка оказалась среди рядов Victoria's Secret!

    Популярная британская модель Алексина Грэм взбудоражила сеть горячими фото, на которых трудно не заметить роскошные формы звезды.

    29-летняя английская модель и ангел Victoria's Secret Алексина Грэм активно ведет страницу в соцсети Instagram, где у нее более 690 тыс. подписчиков.

    Новенькая с ангельскими крыльями имеет довольно эффектную фигуру, которую не стесняется демонстрировать даже без одежды. 

    Часто рыжая бестия публикует действительно откровенные снимки, собирая шквал комплиментов. Это подтверждают и недавние снимки Алексин для VS.

    Алексина Грэм родилась в английском городе Уэрксоп в графстве Ноттингемшир. Прежде чем посвятить себя модельному бизнесу, Алексина ходила в балетную школу в родном Уэрксопе.

    Огненные пряди Алексины Грэм сегодня — ее уникальная изюминка среди «ангелов» Victoria’s Secret. А вот в детстве сверстники дразнили Алексину из-за цвета волос.

    Грэм начала карьеру модели в 18 лет. Так, в 2008 году она стала одной из победительниц модельного конкурса Ford. После чего сразу же заключила контракт с косметическим брендом Maybelline и появилась на рекламной страничке в Another Magazine. 

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    Модель Victoria's Secret показала пикантные фото
    Модель Victoria's Secret показала пикантные фото

    Алексине удалось буквально со старта ярко заявить о себе и стремительно ворваться в модельный бизнес.


    знаменитости фотография модель бизнес Instagram
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