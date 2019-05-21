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    Шоу-биз

    Селин Дион и Джеймс Корден повторили сцену из «Титаника»

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    Селин Дион и Джеймс Корден повторили сцену из «Титаника»

    Певица Селин Дион приняла участие в новом выпуске шоу Carpool Karaoke с ведущим Джеймсом Корденом

    Селин Дион и Джеймс Корден прокатились улицами Лас-Вегаса и вспомнили все самые главные хиты Селин. Кроме того, Дион исполнила кавер на детскую песенку Baby Shark.

    В начале программы певица начала отвечать на вопросы Кордена, напевая подходящие треки, чем его очень повеселила.

    «У тебя действительно есть песня на любой случай», — искренне удивился Джеймс. Что еще у Дион есть на любой случай — так это туфли. "От 3 до 5 тысяч", — спокойно говорит Селин, предполагая, что их может быть и больше. Испытывая чувства Дион к ее обуви, Корден решил раздать несколько пар туфель — удивленным прохожим на радость.

    А в финале выпуска Селин и Джеймс воссоздали ту самую сцену из «Титаника»  на лодке в огромном фонтане. На берегу собралась восторженная толпа, которая снимала все это на телефоны. К сожалению, правообладатель ограничил доступ к видео. 

    Джерело: Buro 24/7

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