Серьезная и недовольная: Джамала показала свою детскую фотографию



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Из отдыха в родном Крыму

Джамала, которая недавно поделилась красивым семейным снимком, в очередной раз обрадовала своих подписчиков, которых у нее почти 600 тысяч. На днях ее сыну Эмир-Рахману исполнилось полгода. В честь этого певица опубликовала в Instagram трогательный стих и свое фото на руках с малышом.

Джамала, которая недавно поделилась красивым семейным снимком, в очередной раз обрадовала своих подписчиков, которых у нее почти 600 тысяч. На днях ее сыну Эмир-Рахману исполнилось полгода. В честь этого певица опубликовала в Instagram трогательный стих и свое фото на руках с малышом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 22 Сен 2018 в 7:48 PDT

«Покажи, да покажи! Не покажу! Вот вам. Эмир-Рахман. Крым. Кучук-Озень. Шутка. Это я!», – подписала черно-белый снимок артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 23 Сен 2018 в 3:07 PDT

Особе внимание поклонники обратили на не по-детски серьезный взгляд певицы.

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Джерело: elle.ua