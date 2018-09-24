Серьезная и недовольная: Джамала показала свою детскую фотографию
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Розсилка
Из отдыха в родном Крыму
Джамала, которая недавно поделилась красивым семейным снимком, в очередной раз обрадовала своих подписчиков, которых у нее почти 600 тысяч. На днях ее сыну Эмир-Рахману исполнилось полгода. В честь этого певица опубликовала в Instagram трогательный стих и свое фото на руках с малышом.
Джамала, которая недавно поделилась красивым семейным снимком, в очередной раз обрадовала своих подписчиков, которых у нее почти 600 тысяч. На днях ее сыну Эмир-Рахману исполнилось полгода. В честь этого певица опубликовала в Instagram трогательный стих и свое фото на руках с малышом.
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«Покажи, да покажи! Не покажу! Вот вам. Эмир-Рахман. Крым. Кучук-Озень. Шутка. Это я!», – подписала черно-белый снимок артистка.
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Особе внимание поклонники обратили на не по-детски серьезный взгляд певицы.
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Джерело: elle.ua