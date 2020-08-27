Сергей Бабкин рассказал, как обнаружил у себя Covid-19



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Знаменитая украинская семья Сергей и Снежана Бабкины instagram.com/babkin_official/

Супруги рассказали, как обнаружили у себя коронавирус

Знаменитая украинская семья Сергей и Снежана Бабкины сообщили своим поклонникам, что они заболели коронавирусом.

На страницах в Instagram Бабкины разместили фото, где лежат в постели. Сергей написал, что они со Снежаной понятия не имеют, где могли подхватить Covid-19, ведь строго придерживались всех правил, носили маски и дезинфицировали руки.

«Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. И с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались меры предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию», - сказал Бабкин.

Все началось с того, что четыре дня назад жена Бабкина Снежана почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле.

«На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37,1. Снежана немедленно позвонила нашему семейному врачу, рассказала о симптомах, Андрей Юрьевич немедленно порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости», - сообщил Бабкин.

Музыкант добавил, что он в этот день с самого утра находился на съемках и чувствовал себя хорошо. Между тем его жена в праздничный день едва нашла врача. Днем у нее поднялась температура до 38,6, которую Бабкина сбила Нурофеном.

«Врач приехал к нам в отель ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за нее. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на болезнь не было. На следующий день Снежа проснулась от страшной "ломки тела". Оно все очень болело, температура была 37. Исчезло обоняние, хотя нос забит не был. И еще сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришел положительный результат теста», - добавил Бабкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 27 Авг 2020 в 12:55 PDT

Артист отметил, что теперь они со Снежаной находятся на самоизоляции и сообщили всем, с кем за эти дни контактировали о своем диагнозе.

«КТ- все чисто. Анализ крови- еще ждем. У меня вчера поднялась температура... Кажется, что Covid -19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше здоровье - главное, что есть у нас! Берегите себя и близких», - призвал Бабкин.

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