Сергей Притула признался, что мог стать священником

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Сергей Притула

О карьере ведущего капитан мужской команды «Хто зверху?» даже не задумывался

Во время съемок шоу «Хто зверху?» можно узнать много интересного об украинских селебритиз. В прошлом выпуске женская команда – Соня Плакидюк, Алена Омаргалиева, Надежда Мейхер и Леся Никитюк – вычисляли, кем в детстве мечтали стать Сергей Притула, Владимир Остапчук, Григорий Решетник и Тамерлан.

Оказалось, что Остапчук хотел получить профессию юриста-криминалиста, Григорий Решетник мечтал работать дальнобойщиком, а Тамерлан планировал бороздить космические просторы в качестве астронавта.

Сергей Притула

Но больше всего своими планами на будущее удивил телеведущий Сергей Притула. И вот почему.

«Мой дедушка в свое время приложил много усилий и потратил кучу времени, что бы сохранить одну из церквей в его селе. Он договорился с верхами, что бы они не рушили храм 1530 года. Когда я был маленький, я всегда приходил в эту церковь со своей семьей. И мой дедушка всегда помогла местному священнику, он практически выполнял обязанности дьякона. Он был для меня примером. Поэтому, я в детстве мечтал быть священником», - отметил Сергей Притула.