Сергей Притула заставил Лесю Никитюк и Регину Тодоренко лечь с ним в постель

Звезды украинского шоу-бизнеса устроили пижамную вечеринку

На съемках проекта Нового канала Андрея Шабанова, Антона Савлепова и Игоря Кондратюка раздели и усадили на одну кровать. Компанию мужской команде «Хто зверху?» составили Регина Тодоренко, Руслана и Ната Смирина. Но всем участникам было вовсе не до смеха, танцев на кровати и битвы подушками. У них была другая задача – одеться в



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Леся Никитюк и Регина Тодоренко

Звезды украинского шоу-бизнеса устроили пижамную вечеринку

На съемках проекта Нового канала Андрея Шабанова, Антона Савлепова и Игоря Кондратюка раздели и усадили на одну кровать. Компанию мужской команде «Хто зверху?» составили Регина Тодоренко, Руслана и Ната Смирина. Но всем участникам было вовсе не до смеха, танцев на кровати и битвы подушками. У них была другая задача – одеться в пижаму (поначалу участники сидели в одном нижнем белье), а потом найти среди немалого количества реквизита пульт от телевизора.

«Как, мы будем все в одной постели? Я так не могу» – смущенно спросила капитан женской команды «Хто зверху?» Леся Никитюк.

«Захочешь выиграть шоу – все сможешь, даже лечь со мной в постель», - ухмыляясь, ответил своей соведущей Сергей Притула.

К слову, для Андрея Шабанова раздеваться на «Хто зверху?» уже привычное дело. В прошлом году, чтобы увеличить свои шансы удержаться на стеклянной доске, Андрей снял с себя одежду, оставшись только в нижнем белье.

«Думаю, в следующем сезоне мне уже должны разрешить не самому раздеваться, а раздевать команду соперниц. Это будет самый креативный ход проекта», – смеется Сергей Притула.