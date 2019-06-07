Сестру Меган Маркл уличили в занятиях черной магией



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По словам биографа британской королевской семьи, Саманта Маркл увлеклась оккультизмом еще в юности

Мать Меган Маркл Дория Рэгланд стала второй женой Томаса Маркла. Будущая герцогиня Сассекская появилась на свет, когда ее сводная сестра отметила 17-летие.

В те годы юной Саманте Маркл отчаянно не хватало семейного тепла. Отец был занят на работе и уделял больше внимания новой супруге и младшему ребенку, разъезжающую по стране мать девушка видела редко, а отношения с родным братом складывались не лучшим образом.

Может быть, именно поэтому у Саманты появилось новое, довольно странное хобби: она увлеклась оккультизмом и черной магией. Как рассказал биограф британской королевской семьи Эндрю Мортон, когда Дория только переехала в дом Марклов, в комнате старшей дочери главы семьи была копия сатанинской Библии и алтарь для занятий колдовством. Ночами Саманта часто где-то пропадала, появляясь дома только под утро.

«Еще будучи маленькой девочкой, она была просто очарована подобными мрачными вещами. Она даже притащила в свою спальню старый надгробный камень, который нашла в подвале», – говорит Мортон.