  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли

    • Розсилка
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли

    Актриса назвала «милой» коллегу по Голливуду, но о своем предполагаемом романе с Брэдом Питтом говорить не стала

    Долгое время поклонников беспокоили упорные слухи о том, что Шарлиз Терон закрутила роман с Брэдом Питтом, причем сделала это исключительно из ненависти к бывшей супруге актера Анджелине Джоли. Сообщалось, что пару познакомил на съемках экс-жених Шарлиз Шон Пенн, после чего звезды начали тайно встречаться.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли
    Шарлиз Терон откровенно рассказала о вражде с Анджелиной Джоли

    Наконец актриса отреагировала на непрекращающиеся пересуды. В беседе с актером и продюсером Энди Коэном на шоу Watch What Happens Live Терон рассказала о своих отношениях со звездой «Малефисенты». На вопрос, правдивы ли слухи о вражде с коллегой, голливудская знаменитость ответила, что в действительности с Джоли она почти не знакома.

    «Я знаю ее не слишком хорошо, только по ее проектам. Мы не друзья и не общаемся. Но она очень милая», – заявила Шарлиз.

    Об отношениях с Питтом 43-летняя актриса говорить не стала. Но, как отмечает портал Hollywood Life, ранее она отрицала связь с актером. Впрочем, даже если артисты и проводят время вместе, скорее всего, это просто дружба.

    Шарлиз Терон официально остается одинокой после нескольких неудачных романов и гражданского брака с режиссером Стюартом Таунсендом.

     Читайте также: Без макияжа и в шляпке: Ирину Луценко вместе с мужем и сыном заметили в аэропорту Рима.


    актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ