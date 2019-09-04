Шарлиз Терон радикально сменила имидж ради съемок в новом «Форсаже»



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Шарлиз Терон

44-летняя актриса опубликовала свежее фото в Instagram, продемонстрировав результат своего преображения

Американская актриса Шарлиз Терон сменила имидж ради съемок в ленте «Форсаж 9». На личной страничке в Instagram звезда опубликовала свежее фото, продемонстрировав результат своего преображения. Так, стилисты осветлили локоны знаменитости и укоротили длину волос.

Если раньше Шарлиз была брюнеткой, то теперь пряди актрисы приобрели медовый оттенок. Вместе с Терон в фильме также задействованы: Мишель Родригес, Вин Дизель, Хелен Миррен и другие. Сама актриса осталась довольна новой прической.

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