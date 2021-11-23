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    Адель покрасовалась перед публикой в новом платье от Louis Vuitton

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    Адель покрасовалась перед публикой в новом платье от Louis Vuitton
    Фото из открытых источников

    Концерт был посвящен выходу нового альбома певицы «30»

    Известная певица Адель на британской программе «An Audience With…» покорила фанатов платьем от бренда Louis Vuitton со спущенными плечами, на котором блестели вышитые кристаллы.

    Суть программы заключается в том, что приглашённая звезда выступает перед не менее известной аудиторией. Концерт был посвящен выходу нового альбома певицы «30», который состоит из 12 достаточно личных песен.

    Адель в платье от Louis Vuitton. Фото из открытых источников
    Адель в платье от Louis Vuitton. Фото из открытых источников

    Слушателями были звездные гости, такие как: Эмма Томпсон, Дуа Липа, Донна Френч и другими. На концерте так же присутствовала школьная учительница артистки.

    Напомним, что ранее у Адель вышел новый альбом, который она посвятила своему сыну. Альбом рассказывает о недавнем разводе певицы. По мнению самой Адель, эти треки помогут их восьмилетнему сыну понять, почему развелись его родители.

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    Теги: певица родители дом
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    Адель покрасовалась перед публикой в новом платье от Louis Vuitton