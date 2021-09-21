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    Шоумен Владимир Остапчук купил особняк под Киевом:

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    Шоумен Владимир Остапчук купил особняк под Киевом:
    instagram.com/vova_ostapchuk/

    «Будет свое семейное гнездышко», - прокомментировал покупку ведущий

    Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук вместе с супругой Кристиной строят свое семейное гнездышко.

    Сейчас пара живет в арендованной квартире в центре столицы, но не раз признавалась, что мечтает о загородном доме. И вот желание Остапчуков наконец осуществится. Об этом ведущий написал в своем Instagram-аккаунте.

    «У нас будет дом! Да, такая долгожданная для нас новость – у Остапчуков будет свое семейное гнездышко», – сообщил он.

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    Шоумен Владимир Остапчук купил особняк под Киевом:
    Шоумен Владимир Остапчук купил особняк под Киевом:
    instagram.com/vova_ostapchuk/

    Ведущий также разместил несколько фото, на которых они с Кристиной позируют на фоне своего строящегося дома. Пара пообещала делиться с подписчиками подробностями строительства, так как эта тема интересна и актуальна для многих. Ну а заехать в собственное жилье под Киевом Остапчуки планируют уже в следующем году.

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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    Теги: телеведущий дом
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    Шоумен Владимир Остапчук купил особняк под Киевом: