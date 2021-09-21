Шоумен Владимир Остапчук купил особняк под Киевом:

«Будет свое семейное гнездышко», - прокомментировал покупку ведущий

Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук вместе с супругой Кристиной строят свое семейное гнездышко.

Сейчас пара живет в арендованной квартире в центре столицы, но не раз признавалась, что мечтает о загородном доме. И вот желание Остапчуков наконец осуществится. Об этом ведущий написал в своем Instagram-аккаунте.

«У нас будет дом! Да, такая долгожданная для нас новость – у Остапчуков будет свое семейное гнездышко», – сообщил он.

Ведущий также разместил несколько фото, на которых они с Кристиной позируют на фоне своего строящегося дома. Пара пообещала делиться с подписчиками подробностями строительства, так как эта тема интересна и актуальна для многих. Ну а заехать в собственное жилье под Киевом Остапчуки планируют уже в следующем году.

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