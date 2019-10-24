Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)



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София Сталлоне Фото: instagram.com/sophiastallone/

Знаменитый актер надеется, что 22-летняя дочь станет такой же знаменитой, как и он сам

Неоднократно называвший старшую дочь «любовью всей своей жизни» Сильвестр Сталлоне стал телохранителем 22-летней Софи. На днях «Рокки» опубликовал в личном микроблоге снимок, на котором показал, как развлекается со своими детьми в свободное от работы время. В кадре Софи предстала в образе Лары Крофт.

Сам Сильвестр предпочел не менее брутальное амплуа телохранителя девушки. Для того, чтобы максимально создать угрожающий вид, Сталлоне обнажил свои многочисленные татуировки и сделал пафосное лицо.

В подписи к снимку голливудский актер не смог удержаться от ироничного комментария. Фолловерам он пояснил, что образ Лары Софи выбрала для празднования Хэллоуина, он же просто решил подыграть ей, представившись «странным амбалом».

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