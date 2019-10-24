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    Шоу-биз

    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)

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    <p>София Сталлоне</p> <p>Фото: instagram.com/sophiastallone/</p> - Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)

    София Сталлоне

    Фото: instagram.com/sophiastallone/

    Знаменитый актер надеется, что 22-летняя дочь станет такой же знаменитой, как и он сам

    Неоднократно называвший старшую дочь «любовью всей своей жизни» Сильвестр Сталлоне стал телохранителем 22-летней Софи. На днях «Рокки» опубликовал в личном микроблоге снимок, на котором показал, как развлекается со своими детьми в свободное от работы время. В кадре Софи предстала в образе Лары Крофт.

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    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)
    Сильвестр «Рокки» Сталлоне стал телохранителем своей сексуальной дочери (фото)

    Сам Сильвестр предпочел не менее брутальное амплуа телохранителя девушки. Для того, чтобы максимально создать угрожающий вид, Сталлоне обнажил свои многочисленные татуировки и сделал пафосное лицо.

    В подписи к снимку голливудский актер не смог удержаться от ироничного комментария. Фолловерам он пояснил, что образ Лары Софи выбрала для празднования Хэллоуина, он же просто решил подыграть ей, представившись «странным амбалом».

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