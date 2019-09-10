Сильвестр Сталлоне показал красавицу-дочь на прогулке в Лондоне (фото)



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София Сталлоне Фото: instagram.com/sophiastallone/

Девушка так потрясла поклонников знаменитого отца, что получила десятки предложений руки и сердца

Недавно Сильвестр «Рэмбо» Сталлоне прогулялся по улицам Лондона со свой дочерью. Он отец троих красавиц, но своим подписчикам показал только старшую Софи.

Именно она составила ему компанию во время променада по улицам Туманного Альбиона.

«В Лондоне со своей дочерью Софией Сталлоне… Готовы вернуться и приступить к промо-акции «Рэмбо», – подписал Сталоне снимок, размещенный в Instagram.