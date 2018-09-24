Дочь Ким Кардашьян впервые вышла на подиум в образе куклы Lol



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Пятилетняя Норт, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста с раннего детства близка к миру моды

Известно, что малышка регулярно посещает занятия в школе моделей.

Норт впервые вышла на подиум! Девочка дебютировала на детском показе LOL-surprise. Норт появилась в образе одной из кукол LOL: красная юбка, косуха и темные очки оказались ей очень к лицу. Губы Норт были накрашены красной помадой, которую она явно позаимствовала у своей звездной мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The West family (@kimkwmania) 23 Сен 2018 в 11:04 PDT

Ким наблюдала за дебютом дочери в первом ряду, не выпуская телефон из рук. В Instagram Ким поделилась снимком с показа на радость блогерам. Подписчики засыпали посты комплиментами малышки.