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    Фото

    Воздух, земля и море: проект National Geographic

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    &laquo;Панда, как модель&raquo; - Воздух, земля и море: проект National Geographic
    «Панда, как модель»

    Воздух, земля и море – выставка лучших фотографов живой природы от National Geographic

    Популярный журнал National Geographic регулярно проводит конкурсы среди профессионалов и фотографов-любителей, чтобы определить лучших мастеров своего дела.

    И теперь National Geographic организовал выставку под названием «Воздух, земля и море» (Air, Land & Sea), на которой представлены работы 50-ти лучших фотографов дикой природы.

    В этой коллекции фотографий вы увидите некоторые из них. Например, фото колонии альбатросов. Размах их крыльев может достигать 3.7 м (в среднем чуть менее 3 м), что является абсолютным рекордом.

    Или фото казуары — это самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире. Ноги казуара очень сильные и имеют острые когти. Кинжалообразный коготь внутреннего пальца имеет длину около 12 см, им казуар способен убить одним ударом. Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес.

    А на фото «Слоны купаются в грязи» вы можете увидеть Национальный парк Цаво — один из крупнейших национальных парков в мире, территория парка — 21 000 кв. км, он больше, чем Ямайка.

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    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic
    Воздух, земля и море: проект National Geographic

    Также в коллекции видим фото «Дельфины на Гавайях», «Орангутан лезет ввысь», «Игры морских львов», «Панда, как модель» и многие другие.

    Джерело: novosti-n.org

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