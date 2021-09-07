Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка

Артистка стала матерью во второй раз

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би и ее супруг, рэпер Offset стали родителями во второй раз. Об этом звезда рассказала на странице в Instagram.

6 сентября она опубликовала фото из палаты роддома с мужем и новорожденным сыном, подписав пост цифрами «9/14/21», которые указывают на дату рождения ребенка.

«Мы так рады наконец встретить нашего сына. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, чтобы познакомить его с другими его братьями и сестрами», — приводит слова певицы издание TMZ.

Известно, что пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Калчер Киари Сифес, которая родилась в июле 2018 года. В мае 2019 года Карди Би приобрела дочери украшения на 80 тысяч долларов. Исполнительница поделилась перепиской с ювелиром, который раскрыл стоимость драгоценностей и прислал их фотографию.

Осенью 2017 года Карди Би вышла замуж за рэпера Offset, с которым встречалась несколько месяцев. После 14 месяцев брака артисты расстались, однако в начале 2019 года заявили о примирении.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.