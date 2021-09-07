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    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка

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    Американская хип-хоп исполнительница Карди Би - Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    Американская хип-хоп исполнительница Карди Би
    instagram.com/iamcardib/

    Артистка стала матерью во второй раз

    Американская хип-хоп исполнительница Карди Би и ее супруг, рэпер Offset стали родителями во второй раз. Об этом звезда рассказала на странице в Instagram.

    6 сентября она опубликовала фото из палаты роддома с мужем и новорожденным сыном, подписав пост цифрами «9/14/21», которые указывают на дату рождения ребенка.

    «Мы так рады наконец встретить нашего сына. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, чтобы познакомить его с другими его братьями и сестрами», — приводит слова певицы издание TMZ.

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    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка
    instagram.com/iamcardib/

    Известно, что пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Калчер Киари Сифес, которая родилась в июле 2018 года. В мае 2019 года Карди Би приобрела дочери украшения на 80 тысяч долларов. Исполнительница поделилась перепиской с ювелиром, который раскрыл стоимость драгоценностей и прислал их фотографию.

    Осенью 2017 года Карди Би вышла замуж за рэпера Offset, с которым встречалась несколько месяцев. После 14 месяцев брака артисты расстались, однако в начале 2019 года заявили о примирении.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Скандальная рэперша Карди Би родила второго ребенка