Ирина Федишин призналась, что ее дети не просят дорогих подарков. Они учат молитвы и стихи

Артистка вспомнила, как в детстве писала письма святому

Знаменитая певица Ирина Федишин, которая недавно смастерила сыну костюм пожарного из картона, уже подготовилась с детьми к празднику святого Николая.

Артистка призналась, что в ее семье этот праздник самый желанный. Еще с раннего детства Ирина писала письма и с нетерпением ждала подарки от святого Николая.

«Больше всего мне запомнилась кукла Барби, которую я очень хотела. Когда я увидела ее под подушкой — моей радости не было предела! Я сразу утром начала шить ей различные платья!», -поделилась воспоминаниями Ирина

Также Федишин рассказала, что теперь так же с нетерпением праздник ждут ее сыновья. Знаменитая мама поделилась, как научила своих детей заказывать у святого не очень дорогие подарки:

«Теперь этот праздник такой же ожидаемый не только для меня, но и для моих детей. Они пишут Николаю письма, которые кладут на окно и Ангелы относят их просьбу Святому. Кроме того, изучают песни о Святом Николае, учат молитвы и стихи, чтобы быть образцовыми и добрыми детьми! Я объясняю своим мальчикам, что просить слишком дорогие подарки, в виде гаджетов — не очень хорошая идея. Ведь Николай один, а детей много. Поэтому они выбирают интересные игрушки, сладости и книги», - добавила певица.

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