Слава «НеАнгел» Каминская в полупрозрачном наряде позирует в балетной позе (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слава Каминская instagram.com/babaslavka

Звезда порадовала фанатов яркими фото

Популярная украинская певица Слава Каминская, которая обожает дразнить фанатов откровенными фото в купальниках, на днях поразила поклонников новым амплуа. Участница группы «Неангелы» стала на пуанты и снялась тематической фотосессии.

«Посоветуйте курсы для начинающих балерин в возрасте. С навыков: умею есть пирожное Павловой». - забавно подписала черно-белое фото звезда в Инстаграме.