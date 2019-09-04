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    Шоу-биз

    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии

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    <p>Виктория Бекхэм</p> <p>instagram.com/victoriabeckham/</p> - Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии

    Виктория Бекхэм

    instagram.com/victoriabeckham/

    Жена легендарного футболиста отказывается идти в моду со временем, когда в тренде пышные формы и бодипозитив

    На Викторию Бекхэм обрушилась волна критики из-за пропаганды анорексии после презентации новой коллекции «осень-зима-2019».

    Виктория опубликовала фото моделей, демонстрирующих наряды ее модного дома. Однако вместо похвалы на дизайнера обрушилась волна критики. Пользователи соцсетей возмутились тому, что Виктория использует в рекламной компании очень худых девушек с изможденными лицами.

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    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии
    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии
    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии
    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии
    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии
    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии
    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии
    Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии
    instagram.com/victoriabeckham/

     «У них болезненный и нездоровый вид», «Она умрет, если пропустит еще хоть один прием пищи. Тяжело наблюдать, как икона стиля пропагандирует изможденный вид женщин», «Это же скелетообразные девушки», – возмутились фолловеры Бекхэм в комментариях.

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