Слишком худые модели: Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии



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Виктория Бекхэм instagram.com/victoriabeckham/

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На Викторию Бекхэм обрушилась волна критики из-за пропаганды анорексии после презентации новой коллекции «осень-зима-2019».

Виктория опубликовала фото моделей, демонстрирующих наряды ее модного дома. Однако вместо похвалы на дизайнера обрушилась волна критики. Пользователи соцсетей возмутились тому, что Виктория использует в рекламной компании очень худых девушек с изможденными лицами.

«У них болезненный и нездоровый вид», «Она умрет, если пропустит еще хоть один прием пищи. Тяжело наблюдать, как икона стиля пропагандирует изможденный вид женщин», «Это же скелетообразные девушки», – возмутились фолловеры Бекхэм в комментариях.

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