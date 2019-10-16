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    Шоу-биз

    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео

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    <p>Алессандро Амбросио</p> <p>Фото: instagram / alessandraambrosio</p> - Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео

    Алессандро Амбросио

    Фото: instagram / alessandraambrosio

    Перед фотографом звезда позировала в наряде с «опасным» декольте

    38-летняя Алессандра Амбросио приняла участие в новой модной съемке. Бразильская модель получила награду «Икона стиля» от журнала GQ. Она снялась для фотосессии будущего номера. В кадре Амбросио не только страстно позировала, но и танцевала, размахивая длинными волосами в разные стороны.

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    Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

    Наряд знаменитой бразильянки вызвал восторг у ее поклонников. Многие признались, что подобные костюмы ей очень идут.

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    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Соблазнительная Алессандра Амбросио случайно обнажила грудь: завораживающее видео
    Фото: instagram / alessandraambrosio

    «Ты, как всегда, выглядишь роскошно. Я не представляю, чем тебя можно испортить», «Мне очень нравится, как ты свободно двигаешься перед камерой. Понятно, что ты модель с многолетним опытом, но всё равно ты выглядишь такой естественной, без пафоса», — написали они в комментариях.

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