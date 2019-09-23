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    Шоу-биз

    Соблазнительная DJ Nana засветила упругие ягодицы в драных чулках (фото)

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    Dj Nana - Соблазнительная DJ Nana засветила упругие ягодицы в драных чулках (фото)
    Dj Nana

    Звезда восхитила поклонников идеальной фигурой

    В финале шоу Нового канала DJ Nana и Иракли Макацария перевоплотились в других знаменитостей. Иракли примерил образ Рики Мартина, а DJ NANA «зажгла» зал своим выступлением в роли Леди Гаги. Эффектная артистка скопировала клип американской поп-дивы Telephone.

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    Соблазнительная DJ Nana засветила упругие ягодицы в драных чулках (фото)
    Соблазнительная DJ Nana засветила упругие ягодицы в драных чулках (фото)
    Соблазнительная DJ Nana засветила упругие ягодицы в драных чулках (фото)
    Соблазнительная DJ Nana засветила упругие ягодицы в драных чулках (фото)
    Соблазнительная DJ Nana засветила упругие ягодицы в драных чулках (фото)

    Артистка станцевала в белом парике, в который вплели баночки из-под Coca-Cola, в белье с шипами, рваных колготках в сеточку и сапожках на каблуках –  все, как у Гаги. Костюм выгодно подчеркнул фигуру DJ Nana, мужчины в зале были в восторге.

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    Иракли Макацария Dj Nana
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