Соблазнительная DJ Nana засветила упругие ягодицы в драных чулках (фото)



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Dj Nana

Звезда восхитила поклонников идеальной фигурой

В финале шоу Нового канала DJ Nana и Иракли Макацария перевоплотились в других знаменитостей. Иракли примерил образ Рики Мартина, а DJ NANA «зажгла» зал своим выступлением в роли Леди Гаги. Эффектная артистка скопировала клип американской поп-дивы Telephone.

Артистка станцевала в белом парике, в который вплели баночки из-под Coca-Cola, в белье с шипами, рваных колготках в сеточку и сапожках на каблуках – все, как у Гаги. Костюм выгодно подчеркнул фигуру DJ Nana, мужчины в зале были в восторге.

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