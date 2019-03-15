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    Шоу-биз

    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности

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    Холли Берри - Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Холли Берри

    Актриса выложила архивный снимок, когда она была еще ученицей

    Хэлли Берри периодически радует своих подписчиков нестандартными снимками. Так, в пятницу, 8 марта она выложила фото из спортзала, вися на канате и приурочила эту дату к празднованию Фитнес-дня. Ранее она также похвасталась татуировкой, сделанной на всю спину.

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    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности
    Совсем не изменилась: 52-летняя Холли Берри показала, как выглядела в юности

    Стоит отметить, что каждый пост 52-летней звезды вызывает живой интерес ее поклонников. Однако свежая публикация, где она поделилась архивным снимком, стала самой настоящей сенсацией.

    На снимке Берри не больше 19 лет. Она стоит с длинными распущенными волосами, в облегающем белом платье с открытыми плечами на фоне пальм. «Школьница в джунглях», -подписала звезда фото.

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    Пользователи мгновенно отреагировали на пост, отметив, что время над Хэлли не властно. «Девушка без возраста», «Самая красивая женщина в мире… Ты ни капли не изменилась», «Великолепная!», «Как всегда красива!», «Моя первая любовь», «Чудесная!», «Даже в 80 лет ты будешь выглядеть потрясающе!», «Какая прекрасная фотография», - написали они.

     

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