Создатели «Южного парка» останавливают производство легендарного мультсериала



С ним ушла целая эпоха

Новый 22 сезон «Южного парка» выйдет уже совсем скоро. Однако создатели на днях намекнули, что следующий 23-й сезон может стать последним. На днях в Twitter создатели мультика опубликовали видео, в котором речь идет о том, что показ сериала скоро закончится.

Поклонники картины не стали сильно расстраиваться. Многие из них предположили, что авторы популярного мультика после закрытия шоу займутся разработкой игр, посвященных популярному сериалу. На данный момент уже созданы две части: Stick of Truth и Fractured but Whole. Напомним, что премьера 22 сезона «Южного парка» состоится 26 сентября.