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    Шоу-биз

    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа

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    <p>Эшли Грэм</p> <p>instagram / ashleygraham</p> - «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа

    Эшли Грэм

    instagram / ashleygraham

    Знаменитая plus-size-модель вышла на подиум на показе Tommy Hilfiger

    31-летняя Эшли Грэм не стала отказываться от участия в Нью-йоркской неделе моды из-за беременности  Манекенщица появилась на подиуме в платье с сексуальным разрезом и туфлях на высоком каблуке. Стильный образ дополнили клетчатый шарф и черная шляпа с широкими полями. Из украшений для Эшли подобрали крупные серьги-кольца.

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    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа
    «Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа

    После показа Эшли рассказала фолловерам о своих эмоциях. «Я только что участвовала в шоу Томми Хилфигера… Беременная… на каблуках… Спасибо Иисусу за то, что я не упала», – с облегчением отметила Грэм в Instagram.

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