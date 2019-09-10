«Спасибо, что не упала»: беременная Эшли Грэм в платье с экстремальным разрезом стала звездой показа



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Знаменитая plus-size-модель вышла на подиум на показе Tommy Hilfiger

31-летняя Эшли Грэм не стала отказываться от участия в Нью-йоркской неделе моды из-за беременности Манекенщица появилась на подиуме в платье с сексуальным разрезом и туфлях на высоком каблуке. Стильный образ дополнили клетчатый шарф и черная шляпа с широкими полями. Из украшений для Эшли подобрали крупные серьги-кольца.

После показа Эшли рассказала фолловерам о своих эмоциях. «Я только что участвовала в шоу Томми Хилфигера… Беременная… на каблуках… Спасибо Иисусу за то, что я не упала», – с облегчением отметила Грэм в Instagram.