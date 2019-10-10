Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов



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В течение этого времени возможно остановить парализацию при раке

Неутешительный прогноз дал врач-онколог Анастасии Заворотнюк, которая по сообщениям СМИ выписалась из больницы после безуспешного лечения рака. Напомним, актрису якобы парализовало и ее отправили на реабилитацию в другую клинику.

Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена рассказала, что при раковой парализации каждая минута – на счету, спасение должно происходить крайне оперативно.

«Действовать нужно очень быстро, так как времени мало – максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все – таки случилась, то ему можно назначить только паллиативную помощь», – сказал врач.

В этом случае ни о какой реабилитации и речи быть не может. Паллиативная помощь – это лишь снятие болевых симптомов, возможность уйти человеку с наименьшими страданиями.

Этот период может продолжаться по-разному, в зависимости от тяжести заболевания. У страдающих от онкологии он может длиться месяц, а может и год.

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