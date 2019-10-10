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    Шоу-биз

    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов

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    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов

    В течение этого времени возможно остановить парализацию при раке

    Неутешительный прогноз дал врач-онколог Анастасии Заворотнюк, которая по сообщениям СМИ выписалась из больницы после безуспешного лечения рака. Напомним, актрису якобы парализовало и ее отправили на реабилитацию в другую клинику.

    Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена рассказала, что при раковой парализации каждая минута – на счету, спасение должно происходить крайне оперативно.

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    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов
    Специалист онкоцентра заявил, что Заворотнюк осталось жить 48 часов

    «Действовать нужно очень быстро, так как времени мало – максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все – таки случилась, то ему можно назначить только паллиативную помощь», – сказал врач.

    В этом случае ни о какой реабилитации и речи быть не может. Паллиативная помощь – это лишь снятие болевых симптомов, возможность уйти человеку с наименьшими страданиями.

    Этот период может продолжаться по-разному, в зависимости от тяжести заболевания. У страдающих от онкологии он может длиться месяц, а может и год.

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