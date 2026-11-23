Учасники легендарного українського рок-гурту «Брати Гадюкіни» отримали попередній сценарій біографічного фільму «Всьо чотко», присвяченого покійному фронтмену колективу Сергію Кузьмінському. Музиканти зізналися, що мають зауваження до сценарію та планують стежити за тим, наскільки правдиво у стрічці покажуть життя артиста. Про це гітарист Ігор Мельничук та клавішник Павло Крахмальов розповіли в інтерв'ю «Главкому».

Фільм «Всьо чотко», прем'єра якого запланована на 2027 рік, створюють за однойменною книжкою Юрія Рокецького «Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і «Брати Гадюкіни». Музиканти позитивно оцінили літературну основу майбутньої стрічки, однак до її екранізації поставилися обережніше.

За словами Мельничука, він ознайомився з книжкою ще на етапі підготовки та запропонував автору лише кілька незначних уточнень. Крахмальов також високо оцінив роботу письменника, зазначивши, що в одному виданні неможливо відобразити всі події з історії гурту.

Водночас попередній сценарій фільму викликав у Мельничука певні сумніви. «Щодо фільму… Подивимось. Нам нещодавно прислали драфтовий сценарій – ну, питання є. Але все в процесі. Та й ці всі байопіки – дуже складна тема. Як на мене, хіба що фільм Олівера Стоуна The Doors, де Джима Моррісона грав Вел Кілмер, був непоганий. А загалом байопіки виходять невдалі, бо дуже складно правильно розкрити чиєсь життя», – розповів музикант.

Він додав, що наразі не всі творчі рішення авторів стрічки його влаштовують, однак висловив сподівання, що в процесі роботи недоліки вдасться усунути.

Окремо музиканти прокоментували вибір актора на роль Сергія Кузьмінського. За словами Мельничука, творці фільму вже показували учасникам гурту кандидатів, проте втручатися в остаточне рішення вони не планують.

«Вони нам показували, серед кого обирають, але я б не хотів туди пхатись зі своїми порадами, щоб не підрізати крила режисеру й продюсеру. З іншого боку, якісь поради їм дати все-таки хочеться, бо творці фільму не були з нами в тому часі й нас, в принципі, не знають. Книга є книга, але зробити з книги фільм досить складно. Навіть просто роман вдало екранізувати важко, а тут – біографія відомої людини», – пояснив гітарист.

Павло Крахмальов наголосив, що для учасників колективу принциповим залишається достовірне зображення особистості Кузьмінського, його родини та історії гурту.

«Для нас дуже важливо, щоб на шляху до драматургічних досягнень особистість Кузі не була спотворена. Має бути правдиво показана його сім'я, бо це живі люди. Ну й осередок «Братів Гадюкіних» має бути показаний правдиво, бо це важлива ланка його життя, те, завдяки чому його і пам'ятають. Тому з нашого боку будемо контролювати ці аспекти», – зазначив музикант.

Майбутній фільм «Всьо чотко», прем'єра якого запланована на 2027 рік, розповідатиме про Сергія Кузьмінського та історію «Братів Гадюкіних». Основою для стрічки стала біографічна книжка Юрія Рокецького «Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і «Брати Гадюкіни». Учасники колективу вже ознайомилися з попереднім сценарієм та отримали можливість висловити свої зауваження.

Нагадаємо, гурт «Брати Гадюкіни» заснували у Львові в 1988 році. Колектив здобув широку популярність завдяки пісням «Файне місто Тернопіль», «Наркомани на городі» та «Карпати знову програли в футбол». Його фронтмен Сергій Кузьмінський помер 3 серпня 2009 року від раку горла. У 2013 році музиканти вирішили відновити діяльність гурту.