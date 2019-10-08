Спустя 2 года: вышел трейлер нового сезона мультсериала «Рик и Морти»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премьера четвертого сезона состоится 10 ноября 2019 года

Канал Cartoon Network опубликовал на ютьюб-канале Adult Swim первый трейлер к четвертому сезону мультипликационного сериала «Рик и Морти».

Нового сезона фанаты ждали два года: у «Рика и Морти» вышло три сезона (31 эпизод) в 2013—2017 годах. Подробностей о четвертом сезоне пока нет, но в прошлом году создатели сериала Джастин Ройланд и Дэн Хармон сообщили, что Cartoon Network заказал им еще 70 эпизодов.

Сериал «Рик и Морти» вырос из пародии на фильмы «Назад в будущее» и выходит в рамках блока Adult Swim. Это научно-фантастический комедийный сериал о приключениях безумного ученого Рика Санчеза и его внука Морти. Обоих персонажей озвучивает один из создателей Джастин Ройланд. У сериала множество наград, и его очень высоко оценили как зрители, так и критики. На основе «Рика и Морти» вышла серия комиксов, а также видеоигра.