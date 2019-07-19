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    Шоу-биз

    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»

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    <p>Том Круз</p> <p>Фото: imdb</p> - Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»

    Том Круз

    Фото: imdb

    В сети появился трейлер второй части культового фильма

    В последнее время все новости о голливудской звезде Томе Крузе касались в основном его любовных отношений, религиозных предпочтений и всего, что с этим скандального было связано. А вот о творчестве информации было явно маловато.

    И вот наконец-то Круз дал повод снова заговорить о себе как об актере. В интернете появился трейлер продолжения «Лучшего стрелка».

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    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Спустя 33 года Том Круз снялся в продолжении «Лучшего стрелка»
    Фото: imdb

    Во второй части легендарного фильма, как выяснилось, Том снова предстанет в образе крутого пилота, лучшего из лучших. Режиссером новой картины стал Джозеф Косински. Сценарий создавали Питер Крэйг, Джастин Маркс и Кристофер МакКуорри.

    Напомним, оригинальный фильм на широкие экраны вышел в 1986 году и тогда же он получил сразу четыре номинации на «Оскар». В итоге статуэтка досталась только в одной – за лучшую песню.

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