Срыв концерта Билык во Львове. Артистка отреагировала в соцсети

Артистка рассказала, как поддерживает украинских военных и переселенцев

Радикально настроенные активисты намерены сорвать выступление Ирины Билык во Львове, которое она запланировала в рамках своего всеукраинского концертного тура на 6 марта. В ответ на это артистка рассказала о том, как перечисляет на благотворительность часть средств, заработанных на собственных шоу, пишет «Главком». В частности, певица

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Ирина Билык

Артистка рассказала, как поддерживает украинских военных и переселенцев

Радикально настроенные активисты намерены сорвать выступление Ирины Билык во Львове, которое она запланировала в рамках своего всеукраинского концертного тура на 6 марта. В ответ на это артистка рассказала о том, как перечисляет на благотворительность часть средств, заработанных на собственных шоу, пишет «Главком».

В частности, певица рассказала, что помогает финансово детям воинов, погибших в ходе АТО и переселенцам.

«Я хочу поблагодарить украинцев, которые приходят на мои концерты. Благодаря вам я имею возможность помогать детям воинов, погибшим в АТО. У меня состоялось уже восемь из 35-ти концертов моего нового украинского турне. Я рада, что залы были переполнены, потому что благодаря этому могу часть собранных в туре средств направить на поддержку маленьких мальчиков и девочек, отцы которых погибли в результате событий на Донбассе. Маленькие соотечественники должны чувствовать нашу благодарность и поддержку, как и те украинцы, которые вынуждены были покинуть Крым. Чужого горя не бывает. Будем чуткими.

П.С. О благотворительности отчитаюсь отдельно», - написала Билык в социальной сети.

Подписчики певицы поддержали ее позицию, оставив много комплиментарных комментариев под этой публикацией:

Как сообщалось ранее, радикально настроенные националисты заявили о своих планах сорвать выступление артистки в связи с тем, что она принимала участие в юбилейном концерте Филиппа Киркорова «в Кремлевском дворце, фактически возле места, где принимаются решения о войне против нашего государства». При этом они требуют, чтобы Билык публично заявила, что Россия – это страна-агрессор, а Крым и Донбасс – это Украина.