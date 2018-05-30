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    Стала известна дата и место проведения детского «Евровидения-2018»

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    Детское &laquo;Евровидение-2018&raquo; пройдет 25 ноября в &laquo;Минск-Арене&raquo; - Стала известна дата и место проведения детского «Евровидения-2018»
    Детское «Евровидение-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене»

    Детский музыкальный конкурс «Евровидение-2018» пройдет 25 ноября в столице Беларуси Минске

    Об этом сообщил национальный организатор конкурса Белтелерадиокомпания.

    Организаторы детского Евровидения уже определились с новым местом проведения. Конкурс в 2018 году отправится в Минск.

    Конкурсанты будут выступать на Минск-Арене. Подготовка шоу стартует в начале ноября. На обустройство сцены и создание декораций уйдет около трех недель, сообщили организаторы. Стоит отметить. что в Минске международный детский песенный конкурс состоится во второй раз. В первые он прошел в 2010 году. 

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    Также организаторы сообщили, что уже выбран официальный слоган конкурса - «Зажигай» и логотип «Звезда».

    Стоит отметить, в конце 2017 года был объявлен открытый конкурс разработки символики детского «Евровидения-2018».

    На конкурс поступило более 300 электронных и почтовых писем из разных стран. Все желающие могли предложить для песенного европейского форума собственные проекты по дизайну логотипа, а также яркий девиз на английском языке. Самые оригинальные идеи были отправлены в Европейский вещательный союз (ЕВС), который определил лучшую работу.

    Победителем конкурса стал дизайнер Максим Букас. Он зашифровал в своем рисунке множество посланий для поклонников «Евровидения».

    Преданный фанат конкурса увидел символ 16-го детского шоу в форме восходящей звезды. Выполнил ее из вертикально перевернутых звуковых волн в стилистике вышиванки.

    «Так же, как и молодые исполнители - каждый со своей песней выходит на эстраду, так же каждый со своей музыкальной волной. И вот это обилие музыкальных волн и создает логотип, который является современным интерпретированием белорусского орнамента», - сказал дизайнер в интервью.

    Джерело: belta.by

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